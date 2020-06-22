شاهد.. هدف "مارادوني" عالمي بقدم خليفة رونالدو

قاد النجم البرتغالي غونزالو غويديس فريقه فالنسيا إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه أوساسونا، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح غويديس التسجيل "للخفافيش" بهدف رائع أحرزه في الدقيقة 12، حيث استلم كرة من منتصف ملعبه ومر بمهارة من ثلاثة لاعبين قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويراوغ لاعبا آخر ويطلق تسديدة صاروخية في المقص الأيمن. ومن ثم سجل زميله المهاجم رودريغو هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

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يذكر أن غونزالو غويديس البالغ من العمر 23 عاما، التحق بالمنتخب البرتغالي الأول منذ عام 2015، وتوج معه بلقب بطل "يورو 2016" إلى جانب زميله النجم كريستيانو رونالدو، وشارك في 21 مباراة مع "برازيليي أوروبا"، وسجل ستة أهداف حتى الآن.

ورفع فالنسيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 46 نقطة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT