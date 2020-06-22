منير الحدادي ينقذ إشبيلية من كمين "الغواصات الصفراء".. فيديو

نجا فريق إشبيلية من الهزيمة أمام مضيفه فياريال (2-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم فريق فياريال "الغواصات الصفراء" في الشوط الأول بهدفين سجلهما كل من المهاجم باكو ألكاسير، والمدافع باو توريس في الدقيقتين الثامنة عشرة والرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول.

مقابل هدف للضيوف سجله سيرخيو إسكوديرو، في الدقيقة 40. ومن ثم أنقذ المهاجم منير الحدادي الفريق الأندلسي من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، على ملعب "لا سيراميكا" بمدينة.

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وتعادل إشبيلية للمرة الثالثة على التوالي، ورفع رصيده إلى 53 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث، متجاوزا بفارق نقطة فريق أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على ليفانتي، يوم الثلاثاء المقبل.

بينما سقط فياريال في فخ التعادل بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 48 نقطة، وانفرد بدوره بالمركز السادس، متقدما بفارق نقطة واحدة أيضا على ريال سوسيداد، الذي يستضيف سيلتا فيغو، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: RT