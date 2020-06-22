شاهد.. صديقة رونالدو تكشف طريقة حفاظها على قدّها الممشوق

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن أحد أسباب رشاقتها، إضافة إلى ممارستها الرياضة باستمرار.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر "ستوريز" في تطبيق "إنستغرام" وهي تقوم فيه بممارسة تمارين رياضية مرتدية حزاما قالت بأنه تساعدها على المحافظة على نحافة ورشاقة خصرها.

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وتحرص جورجينا على مشاركة متابعي صفحتها في تطبيق "إنستغرام" التي تحظى بمتابعة أكثر من 18.7 مليون شخص، صور ومقاطع فيديو، من حياتها الشخصية والعائلية.

المصدر: insatgram\georginagio