شاهد.. يوم "السبت الأسود" لحراس المرمى

شهدت مباريات اليوم السبت، التي جرت على مختلف الملاعب الأوروبية لكرة القدم، أخطاء كارثية من قبل عدد من حراس المرمى، بعد استئناف النشاط الكروي عقب توقف بسبب جائحة كورونا.

وقد تلقت شباك الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى فريق نابولي، هدفا من ضربة ركنية مباشرة نفذها الدندماركي كريستيان إيركسن لاعب فريق إنتر ميلان، أخفق الحارس الكولومبي في التعامل معها.

Napoli 0-1 Inter Milan, Eriksen🔥



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pic.twitter.com/2G1qq9qCni — BRGoals (@BRGoals) June 13, 2020

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ولكن لحسن حظ أوسبينا أدرك زميله المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز التعادل (1-1)، ليتأهل نابولي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بفضل فوزه على إنتر ميلان بهدف وحيد ذهابا، في عقر داره، ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي.

وارتكب حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ خطأ فادحا في مباراته أمام مضيفه بايرن ميونخ (1-0) اللقاء الذي جمعتهما اليوم السبت أيضا، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأخطأ الحارس السويسري يان سومير (31 عاما) في تمرير الكرة إلى أحد زملائه، لتذهب إلى المهاجم الهولندي الشاب جوشوا زيركزي ويضعها في مرمى الضيوف، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، ليخسر بوروسيا مونشنغلادباخ (1-2).

فيديو الهدف في الرابط التالي: حارس مرمى مونشنغلادباخ يهدي هدفا لمهاجم الخصم

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في حين تعرض حارس مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس، فيرناندو باتشيكو، للطرد خلال مباراته ضد مضيفه إسبانيول (0-2)، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتكب فيرناندو باتشيكو خطأ قاتلا، في الدقيقة 19، بالتقاطه الكرة خارج منطقة الجزاء بطريقة "كوميدية" تلقى على إثرها البطاقة الحمراء، ليكمل ديبورتيفو ألافيس اللقاء بعشرة لاعبين، ويخسر بهدفين من دون رد.

فيديو الهدف في الرابط التالي: حارس مرمى يرتكب هفوة "كوميدية" قاتلة.

وبدوره، أساء حارس مرمى فريق ليغانيس إيفان كوييار التقدير أولا لدى خروجه من مرماه، ومن ثم سوء التفاهم بينه وبين زميله المدافع النيجيري شيدوزي أوازيم، الأمر الذي أسفر عن هدف مبكر سجله المهاجم التركي أنيس أونال مهاجم فريق بلد الوليد، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

وخسر ليغانيس في عقر داره أمام ضيفه بلد الوليد، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT