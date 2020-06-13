شاهد.. حارس مرمى مونشنغلادباخ يهدي هدفا لمهاجم الخصم

ارتكب حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ خطأ فادحا في مباراته أمام مضيفه بايرن ميونخ (1-0) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأخطأ الحارس السويسري يان سومير (31 عاما) في تمرير الكرة إلى أحد زملائه، لتذهب إلى المهاجم الهولندي الشاب جوشوا زيركزي ويضعها في مرمى الضيوف، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

Regla número de los porteros: Ante dudas, revienta.



Yann Sommer no pareció entenderlo y le regaló esta asistencia (?) a Zirkzee para la ventaja del Bayern Múnich. #Bundesligapic.twitter.com/Oe8WDT0M4Y — Raúl Muñoz (@RaulMunozMX) June 13, 2020

ورد الفرنسي بنيامين بافارد مدافع الفريق البافاري، الجميل لحارس الضيوف بتسجيله هدف التعادل، في الدقيقة 37، خطأ في مرماه.

ومن ثم اقتنص المهاجم ليون غوريتسكا هدف الفوز لأصحاب الأرض، قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

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ويسير بايرن ميونخ، الذي حقق انتصاره العاشر على التوالي، بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب "البوندسليغا"، بعد أن رفع رصيده إلى 73 نقطة، وابتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي تغلب بدوره على فورتونا دوسلدورف بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

في المقابل، تعرض بوروسيا مونشنغلادباخ للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 56 نقطة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.

المصدر: RT