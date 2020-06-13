المغربي حكيمي يخفق في التسجيل بعد انفراده بالمرمى (فيديو)

أهدر المغربي أشرف حكيمي فرصة ذهبية لتسجيل هدف خلال لقاء فريقه بوروسيا دورتموند ومضيفه فورتونا دوسلدورف (1-0) الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى أشرف حكيمي تمريرة على طبق من الذهب من الجهة اليمنى، في الدقيقة 17، انفرد على إثرها بحارس المرمى فلوريان كاستنماير، لكن الأخير تصدى ببراعة لكرة المغربي، لينقذ شباكه من هدف مبكر.

وحافظ كاستنماير على نظافة شباكه حتى الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، عندما جاء المهاجم النرويجي الصاعد، إرلينغ هالاند، وأحرز هدف الفوز الوحيد لفريقه بتسديدة رأسية.

إقرأ المزيد

وخاض أشرف حكيمي (21 عاما) مباراته رقم 71 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند، ونجح خلالها في تسجيل 12 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، وذلك خلال فترة موسمين بعد إعارته من ريال مدريد.

المصدر: وكالات