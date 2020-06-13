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شاهد.. هالاند "الفتى الذهبي" يقود دورتموند للفوز بهدف قاتل

الرياضة

شاهد.. هالاند
AFP LEON KUEGELER / POOL
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انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا من مضيفه فورتونا دوسلدورف (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في انتصارهم للمهاجم النرويجي الصاعد، إرلينغ هالاند، الذي أحرز هدفهم الوحيد بتسديدة رأسية، في الوقت القاتل بدل الضائع وفي الثواني الأخيرة من زمن اللقاء.

وأحرز "الفتى الذهبي" هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، أول أهدافه بالرأس من أصل 14 هدفا، سجلها منذ انضمامه إلى صفوف بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، مقابل 45 مليون يورو.

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ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يستضيف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر، على سلم ترتيب الدوري "البوندسليغا".

المصدر: RT 

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