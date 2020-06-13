شاهد.. هالاند "الفتى الذهبي" يقود دورتموند للفوز بهدف قاتل

انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا من مضيفه فورتونا دوسلدورف (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في انتصارهم للمهاجم النرويجي الصاعد، إرلينغ هالاند، الذي أحرز هدفهم الوحيد بتسديدة رأسية، في الوقت القاتل بدل الضائع وفي الثواني الأخيرة من زمن اللقاء.

Erling Haaland scores the only goal of the game 💥 #F95BVBpic.twitter.com/snQTjY91cy — VBET News (@VBETnews) June 13, 2020

وأحرز "الفتى الذهبي" هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، أول أهدافه بالرأس من أصل 14 هدفا، سجلها منذ انضمامه إلى صفوف بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، مقابل 45 مليون يورو.

Erling Haaland's 14 goals for Borussia Dortmund by body part:



⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Right foot

⚽️ Right foot

⚽️ Left foot

⚽️ Right foot

⚽️ Left foot

⚽️ Header



Practice pays off. 😉 pic.twitter.com/2tUJjSFLYK — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2020

إقرأ المزيد

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يستضيف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر، على سلم ترتيب الدوري "البوندسليغا".

المصدر: RT