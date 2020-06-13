شاهد.. حارس مرمى يرتكب هفوة "كوميدية" قاتلة

تعرض حارس مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس، فيرناندو باتشيكو، للطرد خلال مباراته ضد مضيفه إسبانيول (0-2)، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتكب فيرناندو باتشيكو خطأ قاتلا، في الدقيقة 19، بإلتقاطه الكرة خارج منطقة الجزاء بطريقة "كوميدية" تلقى على إثرها البطاقة الحمراء.

#LaLiga | ¡PARA QUÉ TE TRAJE!

Minuto 19 en Cornellá y el arquero de @Alaves, Fernando Pacheco, se va a las duchas tempranito por esta acción. pic.twitter.com/uOQxgyKbcL — Salimo.uy - desde casa 🏡 (@SalimoUy) June 13, 2020

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وأكمل ديبورتيفو ألافيس اللقاء بعشرة لاعبين، وخسر بهدفين من دون رد، حملا توقيع كل من، المدافع الكولومبي بيرناردو ايسبينوسا، والمهاجم الصيني وو لي، في الدقيقتين (45، و47) على الترتيب.

ورفع إسبانيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة، ويقبع في قاع جدول ترتيب الليغا.

بينما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 32 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT