لأول مرة.. صديقة رونالدو في إطلالة أنيقة على غلاف مجلة شهيرة بالملابس الداخلية (صورة)

زينت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة، غلاف النسخة البرتغالية لمجلة "Women’s Health" الشهيرة.

ونشرت جورجينا صورة الغلاف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلقت عليها، قائلة: "لأول مرة على غلاف مجلة برتغالية تتعلق إلى حد كبير بنمط حياتي. غدا ستكون المجلة "Women’s Health" في أكشاك بيع الصحف في البرتغال".

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وتنشر جورجينا رودريغيز بشكل منتظم مقاطع فيديو وصور على حسابها الشخصي عبر تطبيق "إنستغرام" تستعرض فيها طرقها في المحافظة على لياقتها خلال فترة الحجر الصحي من خلال القيام بالتمارين الرياضية.

وارتفع عدد متابعي صفحة عارضة الأزياء الإسبانية أكثر من 700 ألف شخص خلال شهر مايو الجاري فقط، ليصل عدد متابعيها إلى أكثر من 18.4 مليون شخص.

المصدر: "insatgram\georginagio"