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رونالدو يعود مراهقا.. (صورة)

الرياضة

رونالدو يعود مراهقا.. (صورة)
Reuters
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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسريحة شعره الجديدة، أعادت إلى الأذهان أول موسم له مع فريق مانشستر يونايتد، قبل 17 عاما.

وعلق رونالدو على الصورة التي نشرها على صقحته عبر تطبيق "إنستغرام": "هل توافقون؟".

ولاحظ بعض متابعي صفحة رونالدو أن النجم البرتغالي عاد شابا كمان كان في أول موسم له مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل 17 عاما.

يذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2003، ومنه إلى ريال مدريد في العام 2009، قبل أن ينضم خلال الميركاتو الصيفي 2018 إلى صفوف يوفنتوس.

المصدر: "instagram/cristiano" 

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