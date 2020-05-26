رونالدو يعود مراهقا.. (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسريحة شعره الجديدة، أعادت إلى الأذهان أول موسم له مع فريق مانشستر يونايتد، قبل 17 عاما.

وعلق رونالدو على الصورة التي نشرها على صقحته عبر تطبيق "إنستغرام": "هل توافقون؟".

THE OLD RONALDO IS COMING BACK? pic.twitter.com/pkzqDq5y3Q — mahmoud (@cozyams) May 26, 2020

ولاحظ بعض متابعي صفحة رونالدو أن النجم البرتغالي عاد شابا كمان كان في أول موسم له مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل 17 عاما.

يذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2003، ومنه إلى ريال مدريد في العام 2009، قبل أن ينضم خلال الميركاتو الصيفي 2018 إلى صفوف يوفنتوس.

المصدر: "instagram/cristiano"