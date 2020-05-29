جورجينا تنشر صورة جديدة لها خلال ممارستها الرياضة (صورة)

لا تكل عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز ولا تمل من التمارين الرياضية مثل صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك للمحافظة على لياقتها البدنية خلال فترة الحجر الصحي.

ونشرت جورجينا رودريغيز صورة جديدة، اليوم الجمعة، على حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام"، خلال التدريب في صالة رياضية.

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وتستعرض جورجينا بانتظام طرقها في المحافظة على لياقتها البدنية ورشاقة جسمها، من خلال نشر مقاطع فيديو وصور على حسابها الشخصي عبر تطبيق "إنستغرام".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (35 عاما) عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة مع عائلته، يوم الاثنين 4 مايو الجاري، وذلك بعد أن أمضى النجم البرتغالي فترة العزل المنزلي في مسقط رأسه جزيرة ماديرا البرتغالية.

ويشارك رونالدو "صاروخ ماديرا" في تدريبات فريقه يوفنتوس "السيدة العجوز" بانتظار استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، يوم 20 يونيو المقبل، وفقا لما صرح به وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، أمس الخميس.

المصدر: "insatgram\georginagio"