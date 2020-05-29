عارضة أزياء سابقة في مجلة "بلاي بوي" تخطط لشراء ناد لكرة القدم

أفادت مجلة "Gazeta Sporturilor" أن عارضة الأزياء السابقة لمجلة "بلاي بوي"، والآن وكيلة أعمال في عالم كرة القدم، آناماريا برودان، مهتمة بشراء نادي هيرمانشتاد الروماني لكرة القدم.

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ويحتل فريق هيرمانشتا المركز الثالث في الدوري الروماني، ويخوض مباريات الملحق للبقاء في دوري الأضواء، ويعاني من أزمة مالية، حيث بلغت ديون لاعبيه 700 ألف يورو.

وأصدر هيرمانشتاد بيانا أعلن فيه عن استعداده للتفاوض مع المستثمرين المحتملين، وأن إدارة النادي الحالية تبذل قصارى جهدها لسداد الديون والحصول على ترخيص للموسم المقبل.

وفقا للصحيفة، فإنه من المرجح أن تنتقل ملكية النادي لعارضة الأزياء السابقة آناماريا برودان، التي أعلنت عزمها على شراء فريق لكرة القدم، بعد انتهاء جائحة كورونا.

يذكر أن آناماريا برودان (47 عاما)، ساعدت على انتقال اللاعب نيكولاي ستانتشو من فريق ستيوا بوخارست الروماني إلى أندرلخت البلجيكي، عام 2016، مقابل أغلى صفقة في تاريخ الكرة الرومانية حينها، بلغت 10 ملايين يورو، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

المصدر: وكالات