جينيفر لوبيز تنوي شراء فريق رياضي بمبلغ 1.83 مليار يورو

تسعى الممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز وزوجها أليكس رودريغيز، لشراء فريق "نيويورك ميتس" للبيسبول، مقابل صفقة 1.65 مليار جنيه إسترليني (1.83 مليار يورو).

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وكشفت صحيفة صحيفة " The New York Post" إن جنيفر لوبيز وزوجها أليكس لاعب البيسبول السابق، تواصلا بالفعل مع شركة "JPMorgan Chase" المالية القابضة، وأنهما يبحثان مع العديد من المصرفيين الجادين في محاولة جديدة منهما لإمكانية شراء نادي "نيويورك ميتس"، بعد فشل المحاولة الأولى في بداية شهر مايو الجاري.

ووفقا للمصدر، فإن مالكا نادي "نيويورك ميتس" رجل الأعمال فريد أوليون، وابنه جيفري يميلان إلى بيع الشركة بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن النادي يجلب الأرباح حتى في السابق، وتكبد خسائر أكبر في ظل عدم وجود عائدات من حقوق البث التلفزيوني.

ويعتقد أن لوبيز ورودريغيز سيلجآن إلى مساعدة ملياردير مجهول، من أجل شراء نادي "نيويورك ميتس"، الفائز مرتين بلقب بطولة العالم.

يذكر أن الدخل السنوي لجينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، أكثر من 400 مليون دولار.

المصدر: وكالات