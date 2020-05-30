المذيعة الإيطالية الحسناء ليوتا تبشر باقتراب عودة "الكالتشيو"

كتبت المذيعة الإيطالية، ديليتا ليوتا، الشهيرة بجمالها وأناقتها "تدوينة" رائعة على حسابها عبر تطبيق "إنستغرام"، وذلك بمناسبة اقتراب موعد عودة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وقالت ديليتا، في "تدوينتها": "عندما يرى الأطفال الكرة، يبدؤون بالابتسام.. أهلا بعودة البطولة".

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ومن المقرر أن تستأنف مباريات مسابقة كأس إيطاليا يوم 13 يونيو القادم، وبعد أسبوع من ذلك مباريات الدوري.

يذكر أن مباراة نابولي وبريشيا ضمن "الكالتشيو" شهدت في سبتمبر 2019، واقعة "محرجة" بالنسبة لديليتا ليوتا، التي كانت تمشي على المضمار حول الملعب، وعندما مرت من أمام مشجعي نابولي في المدرجات، طالبوها بالكشف عن صدرها، فردت الإيطالية الحسناء بابتسامة ولوحت لهم بيدها.

المصدر: وكلات