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طلب غريب لحكام إيطاليا عند استئناف "الكالتشيو"

الرياضة

طلب غريب لحكام إيطاليا عند استئناف
AFP Marco BERTORELLO
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يأمل رئيس لجنة الحكام في إيطاليا، أن يحظى الحكام بمعاملة أكثر احتراما عند استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "الكالتشيو"، بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مارشيلو نيتشي في مقابلة مع محطة "سبورتيفا" الإذاعية: "أتمنى أن تتغير سلوكياتنا بعد هذا الفيروس وأن يحظى الحكام بمعاملة أكثر احتراما".

وأضاف: "هل كنا نحتاج لفيروس كورونا لإجبار اللاعبين على الابتعاد لمسافة كافية من الحكام أثناء الاحتجاج على القرارات؟ إنها مسألة أخلاقية وأتمنى أن يستوعب الجميع الأمر".

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وأضاف نيتشي: "الحكام من العناصر الرئيسية في اللعبة وعدم وجودهم يشبه اللعب بدون كرة. الشيء الوحيد الذي نفعله منذ عدة أشهر هو المحافظة على لياقتنا استعدادا لاستئناف محتمل للدوري".

وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستقرر في 28 مايو الجاري مصير الدوري المتوقف منذ التاسع من مارس الماضي بسبب الجائحة.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف.

المصدر: وكالات

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