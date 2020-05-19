وزير الرياضة الإيطالي: استئناف "الكالتشيو" يتوقف على "منحنى عدوى كورونا"

أعلن وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، اليوم الثلاثاء، أن آمال الدوري الإيطالي لكرة القدم في استئناف نشاطه يعتمد على منحنى العدوى بفيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.

وقال سبادافورا لوكالة الأنباء الإيطالية اليوم: "نتمنى جميعا استئناف المسابقة في أسرع وقت ممكن لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء مضمون. مثلما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي".

وأضاف: "في حال انخفاض منحنى العدوى يمكننا التأكد من الموعد المتوقع لاستئناف الدوري لكن علينا أن نصل إلى هذا الهدف تدريجيا ونتحرك بحذر ومسؤولية".

Minister for Sport Vincenzo Spadafora has created even more confusion, insisting ‘Serie A could be confirmed if the contagion curve continues to drop, but we want to be sure the season can reach a conclusion too.’ https://t.co/CFjbWqIDMb#SerieA#Calciopic.twitter.com/nclYWUKm5F — footballitalia (@footballitalia) May 19, 2020

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وصوتت أندية الدوري الإيطالي مطلع الشهر الحالي على استئناف النشاط في 13 يونيو المقبل لكن الحكومة مددت منذ ذلك الحين حظرها للأحداث الرياضية حتى 14 يونيو.

يذكر أن "الكالتشيو" توقف في التاسع من مارس الماضي وتأمل الأندية في العودة للنشاط منتصف الشهر المقبل لكنها لا تزال في انتظار موافقة الحكومة.

ويتمثل العائق الرئيسي في إصرار الحكومة على أنه في حال إصابة لاعب واحد بالفيروس يجب على الفريق بالكامل الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما بينما ترى الأندية أن عزل اللاعب وحده سيكون كافيا.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف.

المصدر: رويترز