شاهد موقف "كوميدي".. عادل إمام يستعرض مهاراته الكروية في مباراة اعتزال "البرنس"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو "كوميدي" للفنان المصري الشهير عادل إمام، خلال مباراة اعتزال أشرف قاسم مدافع الزمالك ومنتخب مصر في عام 2000.

وشهدت المباراة لقطة طريفة للزعيم عادل إمام مع الحكم الدولي جمال الغندور، وأخرى فنية مع اللاعب الكويتي جاسم الهويدي المحترف في نادي الهلال السعودي عام (1999-2000) عندما مر منه الزعيم ببراعة بواسطة حركة "كوبري"، أبهرت جميع اللاعبين والجماهير في مدرجات استاد القاهرة.

الفنان الزعيم عادل امام من مباراه اعتزال البرنس اشرف قاسم.pic.twitter.com/mrgJDziQXo — Mokhtalat-1911 (@ZSC_EN) May 3, 2020

وانتهت مباراة اعتزال "البرنس" أشرف قاسم بين ناديه الزمالك وضيفه الزعيم الهلال السعودي، التي جمعتها في استاد القاهرة عام 2000، بالتعادل السلبي.

يذكر أن أشرف قاسم لاعب الزمالك السابق، خاض 78 مباراة دولية مع المنتخب المصري، كانت أولها أمام كوت ديفوار في عام 1985، وشارك في كأس الأمم الإفريقية أعوام (1986 و1988 و1994)، وكان هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة النهائية لكأس الأمم 1986 أمام الكاميرون، والتي أنهت اللقاء بفوز مصر.

وتوج أشرف قاسم الملقب بـ"برنس" الكرة المصرية، مع الزمالك بلقب الدوري الممتاز 4 مرات أعوام (1984، 1988، 1992، 1993)، كما فاز معه بلقب كأس مصر موسم 1988، ولقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم)، 3 مرات أعوام (1984 و1986 و1996)، وبكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة عام 1997.

المصدر: وكالات