رسميا.. تأجيل "دورة 249" للفنون القتالية المختلطة UFC

أعلن الأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة رسميا تأجيل "دورة 249" التي كانت مقررة في الـ18 من أبريل الجاري.

وقال وايت في مقابلة مع شبكة ESPN العالمية: "لقد ناضلنا من أجل تنظيم البطولة في موعدها، ولكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفعنا لتأجيلها.. النزالات لن تقام السبت المقبل".

وطمأن وايت المقاتلين الذين لديهم عقود للنزال في "دورة 249" بأن حقوقهم المالية محفوظة ونزالاتهم ستقام في أقرب فرصة.

Дэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреляhttps://t.co/VvzFmnGepZpic.twitter.com/LNJp3SOoPM — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 9, 2020

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين بطل منظمة UFC، الروسي حبيب نورمحمدوف، ومتحديه الأمريكي، توني فيرغسون، في الـ18 من أبريل الجاري، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار كورونا، وهو ما دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة UFC للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 249".

وترددت الكثير من الإشاعات عن المكان الجديد لإقامة البطولة، حيث تحدثت تقارير عن إقامتها في جزيرة معزولة، وبعدها تردد عن إقامتها داخل كازينو.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن منذ أيام انسحابه من النزال أمام فيرغسون (المرة الخامسة التي يلغى فيها النزال بين البطلين) بسبب القيود المفروضة على السفر في ظل انتشار كورونا للحد من تفشي الوباء العالمي، وقامت منظمة UFC باستبدال حبيب بالمقاتل الأمريكي، جاستن جايتجي، لمواجهة مواطنه فيرغسون في النزال الرئيس لدورة 249.

المصدر: rsport.ria.ru