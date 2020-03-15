لاعب مصاب بكورونا يتبرع بنصف مليون دولار

أعلن فريق يوتا جاز الأمريكي لكرة السلة السبت أن نجمه الفرنسي رودي غوبيرت المصاب بفيروس كورونا تبرع بنصف مليون دولار لدعم الخدمات الصحية في الولايات المتحدة وفرنسا ضد المرض.

وأوضح يوتا جاز في إعلانه أن جزءا من المبلغ سيخصص للجهود التي تعنى بمكافحة فيروس كورونا في أوكلاهوما الأمريكية.

فيما سيخصص مبلغ مئتي ألف دولار كمساعدة للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي في نادي يوتا جاز، بعد أن توقفت أعمالهم عقب تعليق مباريات الدوري الأمريكي.

Rudy Gobert is donating more than $500,000 to support both the employee relief fund at Vivint Smart Home Arena and COVID-related social services relief in Utah, Oklahoma City and within the French health care system.



» https://t.co/dxy82zTqp3 — Utah Jazz (@utahjazz) March 14, 2020

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وكان اللاعب الفرنسي قد أصيب بالمرض ليتم الإعلان لاحقا عن سقوطه في اختبارات الكشف عن الفيروس الذي ضرب البلاد، الأربعاء، ليصبح أول حالة يتم الكشف عنها ضمن دوري الـ NBA، لتتخذ رابطة الدوري القرار مباشرة، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.

وارتفع عدد لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي المصابين بفيروس كورونا إلى 3، وذلك بانضمام لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود إلى غوبيرت ودونوفان ميتشل من يوتا جاز.

المصدر: Utah Jazz