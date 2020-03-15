كورونا يضرب الدوري الأمريكي NBA بإصابات جديدة

ارتفع عدد لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين المصابين بفيروس كورونا إلى 3، وذلك بانضمام لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود إلى الفرنسي رودي غوبيرت ودونوفان ميتشل في يوتا جاز.

ولم يكشف ديترويت السبت عن هوية اللاعب، وقال في بيان إن نتيجة فحص أحد لاعبيه جاءت إيجابية بفيروس "كوفيد-19" الذي تسبب الأربعاء بتعليق الدوري لمدة ثلاثين يوما على أقل تقدير بحسب توقعات مفوض رابطة NBA آدم سيلفر.

ولم يبق اسم اللاعب طي الكتمان، بل كشف عنه من قبل مدير أعماله آدم بنساك الذي قال لصحيفة "ديترويت نيوز" إن موكله هو اللاعب المصاب، مؤكدا "أنه بصحة جيدة 100 %".

Pistons forward Christian Wood has reportedly tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharaniapic.twitter.com/1ykFEVmdWE — Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2020

إقرأ المزيد

وعانى اللاعب البالغ 24 عاما من أعراض شبيهة بالإنفلونزا قبل مباراة الأربعاء ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ويعتقد أن إصابة وود مرتبطة بإصابة روبيرت لأنه تواجه مع الأخير حين التقى بيستونز مع جاز في السابع من مارس الحالي، أي في اليوم الذي تم فيه تشخيص إصابة الفرنسي بالفيروس الذي أحدث فوضى عارمة في الأحداث الرياضية الأمريكية والعالمية على حد سواء.

وكان من المقرر أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 أبريل على أن تبدأ الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" في 18 أبريل المقبل.

ولم يقدم سيلفر مفوض رابطة NBA أي إشارة حول ما إذا كانت الرابطة تفكر في تقصير الموسم المنتظم أو الأدوار الاقصائية، معتبرا أنه من الصعب معرفة ما هي الخيارات في هذه المرحلة.

المصدر: "أ ف ب"