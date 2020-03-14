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إصابة طفل بعدوى كورونا أثناء حصوله على "توقيع لاعب"

الرياضة

إصابة طفل بعدوى كورونا أثناء حصوله على
AFP GEORGE FREY
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تعرض طفل لم يتجاوز الـ8 سنوات لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حصوله على توقيع لاعب كرة السلة الأمريكي رودي غوبيرت من يوتا جاز، الذي تم الإعلان عن إصابته.

ووفقا لشبكة NBC Sports، فإن الطفل خضع لاختبارات طبية للكشف عن إصابة محتملة نتيجة احتكاكه باللاعب المذكور، معلنة أن النتائج جاءت إيجابية، لكن الشبكة أشارت إلى أنه لا يمكن الحسم بمصدر العدوى الحتمي، إن كان من اللاعب أم لا.

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وقررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي بفيروس كورونا.

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بسبب إصابة روبيرت بالفيروس، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.

المصدر: clutchpoints.com

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