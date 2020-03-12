بعد إصابة محتملة.. الـNBA يسقط ضحية كورونا

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، وذلك بسبب إصابة محتملة للاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد.

لم تحدد الرابطة هوية اللاعب المصاب بالفيروس، وقالت في بيان أنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة الليلة (الأربعاء) حتى إشعار آخر".

مضيفة: "ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، في وقت كشفت مصادر مطلعة لشبكة ESPN أن إصابة روبير بالفيروس كانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.

BREAKING: Jazz center Rudy Gobert has tested positive for the coronavirus.



(via @espn) #NBApic.twitter.com/eayme6nS3c — One Sports (@OneSportsPHL) March 12, 2020

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ولاحقا، أصدر يوتا جاز بيانا قال فيه إن اللاعب المعني عانى من أعراض مشابهة للإنفلونزا، لكن نتيجة الفحوص الأولية للإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي جاءت سلبية، ثم اتخذ بعدها القرار بإجراء فحص آخر لمعرفة ما إذا كان مصابا بفيروس "كوفيد-19"، وجاءت النتيجة إيجابية وتتم معالجة الحالة من قبل مسؤولي الصحة في أوكلاهوما سيتي.

ورفض يوتا الإفصاح عن اسم اللاعب، لكن مدرب دنفر ناغتس مايك مالون، وعلى غرار شبكة ESPN، كشف أنه غوبير الذي أدرج اسمه في بادىء الأمر كمشكوك بقدرته على خوض اللقاء ثم سحب تماما من التشكيلة.

ومن المتوقع أن تبحث رابطة الدوري الخميس الخطوات التالية مع الفرق، ولم تكن مباراة يوتا ومضيفه أوكلاهوما سيتي الوحيدة التي ألغيت الأربعاء، بل قررت الرابطة أيضا تعليق مباراة ساكرامنتو كينغز وضيفه نيو أورليانز بيليكانز لأن أحد أفراد الطاقم التحكيمي الذي كان من المفترض أن يدير اللقاء، أدار مباراة ليوتا الاثنين ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب (92-101)، وبالتالي هناك احتمال بأن يكون أصيب بالفيروس.

المصدر: " أ ف ب"