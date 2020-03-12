كورونا "يفرغ" مدرجات الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "تايمز" عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستبدأ بعد غد السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، ستقام بدون الجماهير.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه وفقا لهذا ينبغي أن تتأثر الدوريات الأدنى بهذه الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس الأربعاء، أن مباريات الجولة 26 في الدوري الألماني "بوندسليغا" ستقام بدون حضور الجمهور، والأمر كذلك في الدوريين الفرنسي والإسباني، كما تم إيقاف الدوري الإيطالي في الفترة الحالية.

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وأثر تفشي الفيروس "المرعب" حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية حيث تم إلغاء البعض وتأجيل الآخر، وإقامة مباريات أخرى دون حضور جماهيري، كما تسبب بإرباك كبير في مواعيد المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك المسابقات القارية والمباريات الدولية.

المصدر: وكالات