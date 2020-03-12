مصافحة غريبة من كلوب وشتائم بحق الجماهير التي طلبت مصافحته (فيديو)

ظهر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، منفعلا خلال دخوله إلى ملعب "أنفيلد"، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأظهرت الكاميرات المدرب الألماني وهو في أقصى درجات امتعاضه من طلب جمهور الفريق مصافحته، وبحسب شبكة opts، فقد تلفظ كلوب بكلمات بذيئة حتى يبعد المشجعون أياديهم عنه، قائلا:

"ابعدوا أيديكم القذرة عني أيها الأغبياء".

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

إقرأ المزيد

وقبل انطلاقة صافرة البداية، اتجه كلوب نحو الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الضيف الإسباني لمصافحته، ولكن لم يلمس أي منهما يد الآخر، حيث تصافحا بطريقة مختلفة، ورحبا ببعضهما البعض بدون مصافحة، خوفا من كورونا، وخاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع المصافحة بين اللاعبين أو الحكام، وكذلك المدربين.

وأقصى أتلتيكو مدريد مضيفه الإنجليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه عليه في مواجهة الإياب 3-2 بعد التمديد، ليضمن تأهله على حساب حامل اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.