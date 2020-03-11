أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من دوري الأبطال (فيديو)
أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني مضيفه ليفربول الإنجليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه عليه 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الدور ثمن النهائي.
وسجل لاعب ليفربول، الهولندي جيورجينيو فاينالدوم الهدف الوحيد في الوقت الأصلي من المباراة برأسية متقنة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.
Окслейд-Чемберлен и Вейналдум вдвоем разорвали оборону «Атлетико» 😱— Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2020
«Ливерпуль» очень стильно открыл счет:https://t.co/fIzgDwMKXJ#ЛиверпульАтлетикоpic.twitter.com/YFHkTyFkn9
ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين بعد تعادلهما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1)، عقب انتهاء مباراة الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد لصالح أتلتيكو.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول.
March 11, 2020
وانتفض الفريق الإسباني وسجل هدفين متتاليين عن طريق نجمه ماركوس لورنتي في الدقيقتين 97 و106.
وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء سجل ألفارو موراتا الهدف الثالث لأتلتيكو.
March 11, 2020
وانتهت المباراة لصالح أتلتيكو 3-2 بعد التمديد، ليتأهل على حساب حامل اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.
المصدر: RT