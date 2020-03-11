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باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند (فيديو)
Gettyimages.ru
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تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح البرازيلي نيمار باب التسجيل للنادي الباريسي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وعزز الإسباني خوان بيرنات النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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وأنهى الفريق الألماني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيمري تشان قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة لتلقيه الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، حجز باريس سان جيرمان بطاقة العبور للدور ربع النهائي من البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2)، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا لصالح بوروسيا بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

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