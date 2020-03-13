رسميا.. إيقاف الدوري الألماني لكرة القدم بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة، إيقاف مسابقتي الدرجة الأولى والثانية حتى 2 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق اليوم الجولة 26 من "البوندسليغا"، لكن الرابطة قالت في بيان رسمي: "في ظل الأحداث الجارية، وانتشار فيروس كورونا والحالات المشتبه بها... قررت رابطة الدوري الألماني إيقاف الجولة 26".

Nach aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus: #DFL beschließt Verlegung des 26. Spieltags der #Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/1YLxW9rccopic.twitter.com/9jJaADVEtC — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

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وتابعت: "تقرر عقد اجتماع عام للأندية المحترفة، الاثنين المقبل، وتعليق اللعب حتى 2 أبريل، بما في ذلك فترة الراحة الدولية".

وأضافت الرابطة: "أحد الأسباب التي دفعتنا لذلك، هو وجود شكوك حول إصابات بفيروس كورونا في أحد الأندية، ولا يمكن استبعاد المزيد منها".

وكان نادي هانوفر، الذي ينافس في الدرجة الثانية، قد أعلن في وقت سابق إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس.

وبذلك، باتت "البوندسليغا" آخر الدوريات الخمسة الكبرى التي تخضع للتعليق، بعد الإيطالي والإسباني والفرنسي والإنجليزي على التوالي.

المصدر: وكالات