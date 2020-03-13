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الإعلان عن إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا

رسميا.. تعليق الدوري الألماني اعتبارا من الأسبوع المقبل

الرياضة

رسميا.. تعليق الدوري الألماني اعتبارا من الأسبوع المقبل
AFP
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أعلنت رابطة الدوري الألماني اليوم الجمعة، إيقاف "البوندسليغا" اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن تقام مباريات الجولة التي تنطلق اليوم دون جمهور، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسري هذا القرار على دوري الدرجة الثانية أيضا، إلا أنه في هذه المسابقة لن تقام مباراة هانوفر 96 ودينامو دريسدن، بعد إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول بكورونا.

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واقترحت الرابطة تأجيل المباريات حتى الثاني من أبريل المقبل.

وجاء في بيان الرابطة: "هدفنا يبقى انتهاء الموسم قبل الصيف، لأسباب رياضية واقتصادية أيضا، نظرا لأن احتمالية الإلغاء تشكل تهديدا اقتصاديا على بعض الأندية".

المصدر: وكالات

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