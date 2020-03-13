خطة برشلونة لحماية لاعبيه من الكورونا

قرر برشلونة مواصلة تدريباته الجمعة في ظل انتظاره لقرار الاتحاد الأوروبي بكرة القدم حول استمرار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من عدمها.

وبعد تعليق الاتحاد الإسباني لنشاط دوري الدرجة الأولى "الليغا" سيحصل لاعبو الفريق الكتالوني على إجازة في نهاية الأسبوع، على أن يعود لتحضيراته الطبيعية استعدادا لمواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأربعاء المقبل.

Wabah virus corona belum membatasi aktivitas pemain Barcelona. https://t.co/mjyvrXY1qj — Republika.co.id (@republikaonline) March 13, 2020

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وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف كل مباريات دوري الأبطال "التشامبيونزليغ" سوف تختلف خطة تدريب كتيبة المدرب كيكي سيتيين في الفترة المقبلة.

وستعقد إدارة النادي اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لرسم خطة التدريبات الجديدة تحت وطأة مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي يهدد البلاد والملاعب في كل العالم.

ومن ضمن خطوات النادي لتجنب إصابة موظفيه ولاعبيه سيسعى للعمل عن بعد والحرص على عدم الاختلاط بين الموظفين واللاعبين بالحد الأدنى، إضافة لتحديد ساعات عمل خاصة لموظفي النادي لتجنب الزحام في طريقهم للنادي.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الخميس تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة إنها اتخذت هذا القرار بعدما وضع ريال مدريد تشكيلته في الحجر الصحي، عقب إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالفيروس.

المصدر: "وكالات"