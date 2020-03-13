بالصور.. كيف يقضي رونالدو وعائلته فترة الحجر الصحي في البرتغال؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، عن بقاء نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في البرتغال، طوال فترة الحجر الصحي المفروضة على لاعبي وموظفي الفريق.

وكان دانييلي روغاني، مدافع فريق "السيدة العجوز"، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما أجبر 121 شخصا من اللاعبين والعاملين في يوفنتوس على الدخول في حجر صحي.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن رونالدو سيبقى على اتصال دائم مع الطاقم الطبي ليوفنتوس، خلال وجوده في الحجر الصحي بالبرتغال، أي لمدة 14 يوما، وبعدها سيتم تحديد كيفية المضي قدما، في ظل محدودية الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، حيث بات من الصعب على كريستيانو العودة إلى تورينو الآن بطائرته الخاصة.

ونشرت شقيقة النجم البرتغالي كاتيا على "إنستغرام" صورة لها مع رونالدو وشقيقتهما إلما وأخيهما هوغو الأربعاء.

كما نشرت زوجته جورجينا رودريغز صورا للمكان الذي يقضي فيه هداف الفريق الإيطالي فترة الحجر الصحي بمسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، وهو قصر فاخر يطل على المحيط الأطلسي مع مسبح خاص به على السطح.

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ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن رونالدو شوهد يتجول في ماديرا قبل ثبوت إصابة زميله بفيروس كورونا، حيث ذهب الثلاثاء الماضي إلى حديقة نباتات ماديرا مع عائلته، بعد أن زار والدته في المستشفى بيوم واحد، وكان يرتدي ملابس واقية بما في ذلك القفازات والكمامات.

وسافر رونالدو إلى ماديرا للاطمئنان على والدته التي دخلت المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية الأسبوع الماضي، وكان يفترض أن يعود الخميس إلى تورينو، إلا أن ثبوت إصابة مدافع الفريق روغاني ألغت رحلة العودة واستكمال فترة الحجر في بلاده.

المصدر: "إنستغرام"