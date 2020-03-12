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ما تأثير إصابة نجم يوفنتوس بكورونا على رونالدو؟

الرياضة

ما تأثير إصابة نجم يوفنتوس بكورونا على رونالدو؟
Reuters WOLFGANG RATTAY
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أثار إعلان يوفنتوس عن إصابة نجمه دانيلي روغاني بفيروس كورونا هلع جمهور الكرة حول العالم بشأن احتمال انتقال العدوى لباقي زملائه في الفريق، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن رونالدو المتواجد حاليا في البرتغال، سيخضع لفترة الحجر الصحي الإلزامية لحين التأكد من حالته الصحية، ومعرفة ما إذا كانت العدوى قد انتقلت إليه من عدمه.

وأشار التقرير إلى أن نتيجة الفحوصات الإيجابية لروغاني بفيروس كورونا جاءت بعد أيام من خوضه مباراة في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان الأحد الماضي ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي، لذا سيخضع جميع من شاركوا في تلك المباراة لفترة عزل.

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ورغم عدم مشاركة روغاني بالمباراة على أرض الملعب، قررت إدارة نادي إنتر ميلان، دخول الفريق في حجر صحي للتأكد من سلامة جميع اللاعبين.

وقال إنتر في بيان رسمي: "بعد بيان يوفنتوس بشأن إصابة اللاعب دانيلي روغاني بفيروس كورونا، قررنا تعليق جميع الأنشطة التنافسية في النادي حتى إشعار آخر، وسنتحرك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الأمر".

يذكر أن مواجهة يوفنتوس وليون الفرنسي ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تواجه خطر التأجيل بعد إعلان النادي الإيطالي إصابة روجاني بالفيروس.

المصدر: RT

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