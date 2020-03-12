بالفيديو.. نيمار يحيي المدرجات الخالية على خطى رونالدو

سخر النجم البرازيلي نيمار من إقامة مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني بدون جمهور أمس الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام نيمار بحركة خطفت الأنظار قبل المباراة، بعد عزف نشيد دوري أبطال أوروبا ووقوف لاعبي الفريقين في وسط الملعب، حيث وجه البرازيلي التحية نحو المدرجات الفارغة، كما لو أن الجماهير موجودة.

وأجريت المباراة خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وسجل نيمار الهدف الأول لباريس سان جيرمان في شوط المباراة الأول أمام بوروسيا دورتموند، قبل أن يسجل خوان بيرنات الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني ليضمن حجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي من البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2)، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا لصالح بوروسيا بنتيجة 2-1.

Neymar really clapped the empty stands 🤣 pic.twitter.com/brKuWeTR4j — B/R Football (@brfootball) March 11, 2020

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يذكر أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قام بحركة مشابهة الأحد الماضي في ديربي إيطاليا الذي جمع فريقه أمام إنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقام رونالدو بمد يده للسلام على الهواء كما لو أن المشجعين الذين يتواجدون عادة على جانبي الطريق المؤدي إلى ملعب "أليانز ستاديوم" حاضرون.

المصدر: "توتير"