إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

أعلن يوفنتوس الإيطالي في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

وحسب بيان على الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن نتائج اختبارات المدافع، دانيلي روجاني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ولكن لا تظهر عليه حاليا أي أعراض.

وأشار يوفنتوس إلى أنه حاليا يقوم بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون على روجاني، ومن اتصلوا باللاعب مؤخرا.

المصدر: وكالات