رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة أحد لاعبيه ويفرض الحظر على البقية

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان اليوم الخميس أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وقال ريال في بيان بموقعه على الإنترنت: "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف: "بدءا من الآن يتبع النادي توصيات وضع فرق كرة السلة وكرة القدم في الحجر الصحي إذ تتقاسم الفرق ملاعب تدريب النادي".

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وتابع: "لقد قررنا أيضا إغلاق مقر المران ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي".

وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة ومنها مباراة ريال على أرضه أمام إيبار التي كان من المفترض أن تقام دون مشجعين يوم الجمعة.

وأضاف ريال أنه تقرر تأجيل كل منافسات دوري كرة السلة الإسباني.

المصدر: رويترز