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إيقاف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حتى إشعار آخر

الرياضة

إيقاف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حتى إشعار آخر
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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الخميس تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة إنها اتخذت هذا القرار بعدما وضع ريال مدريد تشكيلته في الحجر الصحي، عقب إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالفيروس.

وأبلغت الرابطة قرار تأجيل المسابقة للأندية والاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة.

وجاء القرار بناء على توصيات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، في عدة مدن في البلاد.

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وتعمل جميع المؤسسات المعنية في إسبانيا على الحد من ظاهرة انتشار الوباء الفيروسي بين الأفراد، حيث اتخذت قبل يومين قرارا بإقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير في الجولتين المقبلتين، لكنه لم يكن قرارا كافيا بتوصيات من وزارة الصحة للاتحاد الإسباني.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أعلن دخول جميع اللاعبين في كل الأقسام الرياضية للحجر الصحي لمدة 15 يوما، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بفريق كرة السلة خلال الساعات الماضية.

المصدر: "وكالات"

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