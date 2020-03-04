عقوبات صارمة وبالجملة على الترجي التونسي بعد مواجهته الزمالك في القاهرة

قررت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تسليط مجموعة من العقوبات على الترجي التونسي على خلفية أحداث مباراة الذهاب ضد مضيفه الزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأعلنت لجنة التأديب اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية بقيمة 160 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى إيقاف كل من قائده المدافع خليل شمام لست مباريات، والمدرب معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي واللاعب رؤوف بالغيث لأربع مباريات، وذلك بعد أن تمت الإشارة إلى أسمائهم في تقرير الحكم رضوان جيد.

يذكر أن الزمالك فاز على الترجي حامل اللقب، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات