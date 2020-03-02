مواعيد جديدة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين إنه قرر تمديد برنامج دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية حتى نهاية يوليو المقبل على أقصى تقدير، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبعد اجتماع طارئ في مقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قال الاتحاد القاري إنه سيتم وضع الترتيبات الخاصة بتمديد فترة إقامة مباريات دور المجموعات بعد موعدها الأصلي المقرر في نهاية مايو لتستمر حتى نهاية يونيو حزيران.

لكن في حالة استمرار تأجيل مباريات في بطولات الدوري والكأس المحلية في اليابان وكوريا الجنوبية والصين فسيكون من الممكن أيضا تمديد فترة إقامة مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال حتى نهاية يوليو التالي لضمان اكتمال البطولة هذا العام.

The AFC officials will meet with FIFA to discuss the status of the #AsianQualifiers matches scheduled for March and June 2020!https://t.co/kFw2w6nAuH — AFC (@theafcdotcom) March 2, 2020

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وقال الاتحاد الآسيوي إنه يتوقع وضع جدول جديد معدل لمباريات دور المجموعات في دوري الأبطال بحلول 16 مارس الجاري وبعد عقد اجتماع في الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات الذهاب في دور 16 يومي 11 و12 أغسطس على أن تقام لقاءات العودة بعد ذلك بأسبوعين في حين تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 15 و16 سبتمبر وتقام مباريات العودة يومي 29 و30 سبتمبر..

وسيقام دور الذهاب في قبل النهائي يومي 20 و21 أكتوبر بينما يقام دور الإياب بعد ذلك بأسبوع واحد.

وتقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في نهائي البطولة يومي 22 و28 نوفمبر وهو الموعد الأصلي دون أي تغيير.

وسيبحث الاتحاد خلال اجتماع له مقرر في السابع والثامن من مارس الجاري مصير عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم من المقرر إقامتها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز"