كورونا.. إلغاء سباق جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية، أمس الأحد، إلغاء سباق جائزة قطر الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم والمقررة في 8 مارس الحالي، بسبب فيروس كورونا.

بيد أن الاتحاد الدولي أكد في المقابل، أن سباقي "موتو 2" و"موتو 3"، سيقامان في موعدهما على حلبة "لوسيل" كما هو مقرر، لأن الدراجين والفرق وصلوا إلى قطر الأسبوع الماضي من أجل إجراء التجارب.

Unfortunately, due to travel restrictions, the #MotoGP class is cancelled for the #QatarGP 📋#Moto2 and #Moto3 will go ahead



Full details available in the article below ⬇️https://t.co/tJbctGiP2z — MotoGP™ (@MotoGP) March 1, 2020

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي، أنه ألغى السباق الافتتاحي للفئة الأولى بجائزة قطر الكبرى، بسبب قيود السفر على المسافرين من إيطاليا بعد انتشار فيروس كورونا.

وتابع البيان: "إن كل المسافرين القادمين إلى الدوحة في رحلات طيران مباشرة من إيطاليا أو زاروا إيطاليا في آخر أسبوعين، يتم فرض حجر صحي عليهم لمدة 14 يوما على الأقل".

وأضاف البيان "إيطاليا تلعب دورا محوريا في البطولة وفي الفئة الأولى داخل وخارج الحلبات ولهذا اتخذنا قرار إلغاء سباق الفئة الأولى".

ويتخذ فريقا دوكاتي وأبريليا من إيطاليا مقرا لهما، كما يشارك في بطولة العالم للدراجات النارية ستة متسابقين إيطاليين، من بينهم المخضرم فالنتينو روسي المنافس مع "ياماها".

وفاز الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو بسباق جائزة قطر في العام الماضي مع دوكاتي.

وكشفت هيئة الحماية المدنية الإيطالية، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 34 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 1694 في أسوأ انتشار للمرض في أوروبا.

المصدر: وكالات