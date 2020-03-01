بعد فشل ليفربول في معادلة رقم فينغر.. أرسنال يوجه رسالة (صورة)

تكبد ليفربول أول خسارة في 44 مباراة، عقب الهزيمة أمام واتفورد في مباراة بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليبقى رقم آرسين فينغر بالفوز بلقب "البريميرليغ" دون تلقي أي خسارة صامدا.

وفشل زملاء محمد صلاح بالثلاثة أمام واتفورد على ملعب "ملعب فيكارج رود"، بعد مباراة هي الأسوأ باعتراف الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق، في معادلة رقم فينغر مع أرسنال الإنجليزي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2003-2004 دون تلقي أي خسارة.

إقرأ المزيد

ورغم أن أرسنال كان يمني النفس بتلقي "الريدز" لأي خسارة قبل نهاية موسم "البريميرليغ" من أجل الحفاظ على رقم أسطورة التدريب الفرنسية التاريخي مع "المدفعجية"، لكنه التزم بعادة الأندية الأوروبية في التعامل بهكذا مواقف، حيث كتب الحساب الرسمي لنادي أرسنال على "تويتر" رسالة إلى ليفربول مفادها: "تهانينا على سلسلة هائلة من المباريات دون هزيمة".

يذكر أن أرسنال عاش أسبوعا صعبا بخروجه من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بسيناريو دراماتيكي على يد أولمبياكوس اليوناني في الوقت الإضافي.

المصدر: "تويتر"