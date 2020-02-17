انتخاب السباح العالمي فراس معلا رئيسا للاتحاد الرياضي العام في سوريا

انتخب السباح فراس معلا، اليوم الاثنين، رئيسا للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية خلفا لموفق جمعة، وذلك خلال أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد الرياضي العام.

وسبق لفراس معلا، حصد الكثير من البطولات العربية والقارية والدولية في السباحة، كما شغل العديد من المناصب مثل رئيس اللجنة التنفيذية بدمشق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، وعضو اللجنة الأولمبية السورية، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السورية، وأمين عام اللجنة الأولمبية السورية، ورئيس اتحاد السباحة.

المصدر: وكالات