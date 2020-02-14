بالصور.. تشويه حافلة الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك المصري

تعرضت حافلة الترجي التونسي، التي خصصت لنقل لاعبي الفريق، إلى بعض التشويه في العاصمة القطرية الدوحة، قبل ساعات من مواجهة الزمالك المصري، اليوم الجمعة، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتداولت صفحات كثيرة محسوبة على جماهير الإفريقي، صورا ومقطع فيديو تبدو حافلة الترجي وهي مشوهة، تحت عبارة "السن بالسن والعين بالعين" في إشارة للاعتداء بالحجارة الذي تعرضت له حافلة الإفريقي بعد نهاية الديربي أمام الترجي في 19 يناير الماضي، والذي انتهى بفوز الترجي 1-0.



وكتبت على الحافلة ألفاظ بذيئة، جاءت كرسالة لمدرب الترجي معين الشعباني، ردا على المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين قائد الفريق الإفريقي التونسي وسام يحيى خلال اللقاء.

جماهير النادي الإفريقي قبل قليل تقوم بالإعتداء على حافلة الترجي في قطر. pic.twitter.com/cOjF8uu12t — mohamed elhadidy (@TitoMora31) February 13, 2020

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ويخوض الترجي مباراة السوبر الإفريقي، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، للعام الثاني على التوالي، بالمقابل نال الزمالك، لقب الكونفدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح فريق "باب سويقة"، في حصد لقب السوبر الإفريقي، مرة واحدة في تاريخه، عام 1995، على حساب فريق موتيما بيمبي الكونغولى، 3-0، بينما خسر اللقب في 3 مناسبات، بينما توج الزمالك باللقب 3 مرات أعوام، 1994، 1997 و 2003.

المصدر: "وسائل التواصل الإجتماعي"