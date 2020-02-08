تقارير.. الزمالك يحذر لاعبيه من الاقتراب والتصوير مع أبوتريكة في قطر

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حذر بعثته من التقاط الصور مع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، خلال وجودها في قطر.

وأعطى مسؤولو الزمالك تعليمات مشددة لجميع اللاعبين بعدم التصوير مع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، خلال تواجدهم بقطر استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، لا سيما وأنه دائما ما تتم مهاجمته بسبب ميوله السياسية وتواجده في قطر، وذلك فقا لوسائل إعلام مصرية محلية.

وينوي أبوتريكة زيارة بعثة الزمالك لمؤازرته قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، إذ تجمعه صداقات ببعض لاعبي القلعة البيضاء.

وسيكون الزمالك على موعد مع الترجي الرياضي، يوم 14 من الشهر الجاري، ضمن كأس السوبر الإفريقي.

المصدر: وكالات