شاهد.. استقبال جماهيري لبعثة الزمالك في مطار الدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط استقبال جماهيري كبير من مشجعي "القلعة البيضاء"، استعدادا لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل.

واحتشدت جماهير نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، بالقرب من أبواب مطار الدوحة، لاستقبال بعثة فريقهم، مرددين الأهازيج والأناشيد الخاصة بـ"القلعة البيضاء".

جمهور الزمالك في استقبال الفريق في قطر ! pic.twitter.com/BUal5Pz76M — Qatarfootball (@Qatarfootball) February 11, 2020

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم، ومكثت "ترانزيت" لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن، قبل وصولها الدوحة.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس، هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

بعثة الزمالك تصل إلى قطر لخوض مباراة السوبر الافريقي. 📸 pic.twitter.com/qXtORClL7y — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 11, 2020

ويشارك الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي كونه بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، فيما يتواجد الترجي التونسي كبطل لدوري أبطال إفريقيا 2019.

المصدر: وكالات