انضمام أول لاعب عراقي إلى الدوري الروسي

توصل فريقا كريليا سوفيتوف الروسي والشرطة العراقي، إلى اتفاق لانتقال لاعب خط وسط منتخب "أسود الرافدين" صفاء هادي للدوري الروسي بكرة القدم.

ووافق فريق الشرطة العراقي على رحيل لاعبه إلى الدوري الروسي، وذلك بعد تسوية الأمور المالية والإدارية مع اللاعب.

ونجح فريق كريليا سوفيتوف الروسي بالحصول على توقيع اللاعب العراقي صفاء هادي لمدة موسمين ونصف الموسم، ليصبح أول لاعب عراقي يحترف في الدوري الروسي الممتاز.

Reports say that Safaa Hadid is undergoing his medical at Russian club Krylya Sovetov, if the move is successful he will become the first ever Iraqi to play in the Russian Premier league. pic.twitter.com/JYAsI80xPg — IraqiMania (@Iraqimania) February 13, 2020

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويسافر العراقي اليوم الجمعة إلى إسبانيا، للالتحاق بمعسكر فريقه الجديد المقام هناك، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز في الـ28 من الشهر الحالي، عندما يواجه كريليا سوفيتوف مع أورنبورغ.

ويحتل كريليا سوفيتوف المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن سوتشي صاحب المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الروسي.

المصدر: وكالات