رسميا.. مدافع منتخب الجزائر ينتقل إلى الدوري الروسي

أعلن نادي كريليا سوفيتوف من مدينة سامارا الروسية، الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، مهدي زفان، لمدة عامين.

وقال النادي الروسي، عبر موقعه على الإنترنت، إن زفان البالغ 27 عاما قد انضم للفريق، في انتقال مجاني، لعدم تجديد عقده مع فريقه السابق، ستاد رين الفرنسي، عقب نهاية الموسم الماضي.

Зеффан Мехди – первый новичок "Крыльев" в этом годуhttps://t.co/1xM8uEdrLR — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 30, 2020

وكان زفان الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن ضمن تشكيلة الجزائر، الذي حصد لقب كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت العام الماضي في مصر، بالفوز على السنغال، في المباراة النهائية.

المصدر: kc-camapa.ru