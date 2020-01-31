 
مباشر

رسميا.. مدافع منتخب الجزائر ينتقل إلى الدوري الروسي

الرياضة

رسميا.. مدافع منتخب الجزائر ينتقل إلى الدوري الروسي
kc-camapa.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6id

أعلن نادي كريليا سوفيتوف من مدينة سامارا الروسية، الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، مهدي زفان، لمدة عامين.

وقال النادي الروسي، عبر موقعه على الإنترنت، إن زفان البالغ 27 عاما قد انضم للفريق، في انتقال مجاني، لعدم تجديد عقده مع فريقه السابق، ستاد رين الفرنسي، عقب نهاية الموسم الماضي.

وكان زفان الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن ضمن تشكيلة الجزائر، الذي حصد لقب كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت العام الماضي في مصر، بالفوز على السنغال، في المباراة النهائية.

المصدر: kc-camapa.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط