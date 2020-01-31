النجم العراقي مهند علي يحترف في أوروبا

وافق الدحيل القطري لكرة القدم على إعارة مهاجمه العراقي مهند علي إلى بورتيمونينسي البرتغالي حتى نهاية الموسم، لمدة 6 أشهر مع إمكانية الشراء نهاية الإعارة.

ووصل اللاعب الملقب بـ"ميمي" إلى البرتغال للتوقيع والانضمام إلى الفريق، ومن المقرر أن يقوم بورتيمونينسي الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري البرتغالي، بتقديم اللاعب لوسائل الاعلام البرتغالية غدا السبت، على أن يخوض أول مبارياته مع الفريق أمام سبورتنغ في التاسع من فبراير المقبل.

وتلقى اللاعب البالغ 19 عاما، عدة عروض خليجية، لكنه أبدى رغبته في الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية.

اعارة مهند علي لفريق بورتيمونينسي البرتغالي https://t.co/mW62rnsvvbpic.twitter.com/0oEc9jJqOz — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 30, 2020

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وشارك لاعب الشرطة العراقي وهداف منتخب العراق مع فريق الدحيل في عشر مباريات، وسجل هدفا، ولديه 21 مباراة دولية مع المنتخب العراقي، سجل فيها 13 هدفا.

المصدر: وكالات