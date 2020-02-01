الدوري الألماني.. بايرن ميونخ ينقض على الصدارة مستغلا تعثر لايبزيغ (فيديو)

انتزع بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني بفوزه على مضيفه ماينز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من "البوندسليغا".

وجاءت أهداف البايرن عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقائق 8 و14 و26 على الترتيب، فيما أحرز جيرمي جوستي هدف ماينز الوحيد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده إلى 42 نقطة وانتزع صدارة الدوري من لايبزيغ الوصيف صاحب الـ41 نقطة، الذي اكتفى بنقطة التعادل أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-2)، فيما توقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

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المصدر: sportbox.ru