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باريس سان جيرمان يقسو على مونبلييه بخماسية (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يقسو على مونبلييه بخماسية (فيديو)
AFP MARTIN BUREAU
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تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية سان جيرمان كل من الإسباني بابلو ساربيا والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، ودانييل كونجري بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي وليفين كورزاوا في الدقائق 8 و41 و44 و57 و65 على التوالي.

وتعرض لاعبان من مونبلييه للطرد أثناء اللقاء، فحارس المرمى ديمتري بيرتود تلقى البطاقة الحمراء مباشرة للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء لمنع فرصة هدف محقق لمامبي في الدقيقة 17، وجوريس شوتارد طرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 88.

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وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد مونبلييه عند 33 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

المصدر: RT

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