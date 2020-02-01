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إطلالة "زهرية" لنيمار في حديقة الأمراء (صور وفيديو)

الرياضة

إطلالة
AFP MARTIN BUREAU
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أطل البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بتسريحة ولون شعر جديدين خلال مواجهة فريقه أمام الضيف مونبلييه اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وظهر نيمار على أرضية ملعب الأمراء معقل الفريق الباريسي بشعر زهري فاقع.

وسرعان ما انتشرت صوره بين عشاقه وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات ساخرة في بعض الأحيان.

ودخل نيمار أرضية الملعب بقميص سان جيرمان منقوش على صدره اسم أسطورة كرة السلة كوبي براينت (الذي لقي مصرعه في تحطم مروحيته الأحد الماضي، في منطقة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية)، ورقم 24 الذي كان يحمله براينت خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: تويتر

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