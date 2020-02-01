إطلالة "زهرية" لنيمار في حديقة الأمراء (صور وفيديو)
أطل البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بتسريحة ولون شعر جديدين خلال مواجهة فريقه أمام الضيف مونبلييه اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وظهر نيمار على أرضية ملعب الأمراء معقل الفريق الباريسي بشعر زهري فاقع.
وسرعان ما انتشرت صوره بين عشاقه وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات ساخرة في بعض الأحيان.
New haircut, same neymar. same great player.#PSGMHSC#Neymarpic.twitter.com/DJndNHaVwY— Calcio edits. (@EditsCalcio) February 1, 2020
February 1, 2020
Prêt pour son anniversaire et sa blessure annuelle👌 #Neymarpic.twitter.com/rkvZ01Civx— Troisième Poteau (@TroisiemePoteau) February 1, 2020
La LigueUnBall Universe.@PSG_inside#Neymar#PSGMHSC#Ligue1pic.twitter.com/VIj5sVHCFG— 📈 Michael Pas'Cher 📉 (@MichelPasCher) February 1, 2020
#Neymar after retiring Football pic.twitter.com/xsjT4pGWkR— Ahmed Delaim أبطال الخليج 🇧🇭#96🇧🇭 (@AhmedDelaim) February 1, 2020
Le roi avec sa nouvelle coiffure 😁🤴🏼 #Neymar#PSGMHSCpic.twitter.com/LF5rOXA2rs— Neymar JR (@NeymarFC_10) February 1, 2020
ودخل نيمار أرضية الملعب بقميص سان جيرمان منقوش على صدره اسم أسطورة كرة السلة كوبي براينت (الذي لقي مصرعه في تحطم مروحيته الأحد الماضي، في منطقة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية)، ورقم 24 الذي كان يحمله براينت خلال مسيرته الاحترافية.
المصدر: تويتر