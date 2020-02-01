حرمان تونس من تنظيم أي مسابقة إفريقية بكرة اليد 4 سنوات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد حرمان تونس من تنظيم أي مسابقة في كرة اليد لمدة 4 سنوات، سواء كانت متعلقه بالأندية أو بالمنتخبات.

كما قرر الاتحاد الإفريقي تغريم الاتحاد التونسي لكرة اليد 15 ألف يورو، بسبب أعمال الشغب من قبل الجماهير التونسية في الـ26 من الشهر الجاري أثناء المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث قامت بعض الجماهير في صالة رادس بإلقاء الزجاجات على أرضية الصالة في الدقيقة 28، مما أدى لتوقف اللعب لبعض الوقت.

كرة اليد : عقوبات قاسية من الاتحاد الافريقي ضد الجامعة التونسية بسبب احداث مباراة مصر https://t.co/kqdxopWQ58pic.twitter.com/Km8vtWpRVu — البلاد نيوز (@leblednews) January 31, 2020

وفاز المنتخب المصري على نظيره التونسي مستضيف البطولة بنتيجة 27-22 في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، ليتأهل "الفراعنة" مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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المصدر وكالات